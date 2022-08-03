Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С участием Национального агентства Азербайджана по разминированию и посольства Франции в стране состоялась презентация с целью поддержки осуществляемой в Азербайджане деятельности по гуманитарному разминированию, сообщили Trend в среду в Агентстве.

На мероприятии, прошедшем в Горадизском региональном центре Агентства, согласно декларации о намерениях от 25 февраля 2022 года, посольством Франции Агентству были переданы 130 детекторов обнаружения мин.

На презентации выступили председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов и посол Франции в стране Закари Гросс.

Вугар Сулейманов рассказал о деятельности организации. Он отметил, что детекторы, предоставленные посольством, внесут вклад в деятельность по очистке мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемую в Азербайджане, и обеспечат более безопасные условия.

Затем участники мероприятия осмотрели детекторы, организованную Агентством выставку мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)