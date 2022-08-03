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Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)

Политика Материалы 3 августа 2022 15:30 (UTC +04:00)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - С участием Национального агентства Азербайджана по разминированию и посольства Франции в стране состоялась презентация с целью поддержки осуществляемой в Азербайджане деятельности по гуманитарному разминированию, сообщили Trend в среду в Агентстве.

На мероприятии, прошедшем в Горадизском региональном центре Агентства, согласно декларации о намерениях от 25 февраля 2022 года, посольством Франции Агентству были переданы 130 детекторов обнаружения мин.

На презентации выступили председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов и посол Франции в стране Закари Гросс.

Вугар Сулейманов рассказал о деятельности организации. Он отметил, что детекторы, предоставленные посольством, внесут вклад в деятельность по очистке мин и неразорвавшихся боеприпасов, осуществляемую в Азербайджане, и обеспечат более безопасные условия.

Затем участники мероприятия осмотрели детекторы, организованную Агентством выставку мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
Франция передала Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин (ФОТО)
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