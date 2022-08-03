Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию в ответ на гибель нашего военнослужащего в результате обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на лачинском направлении.

Как сообщает Trend, в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана войсковой операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района.

В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.