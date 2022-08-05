Внесены изменения в состав Комиссии по нефтегазопереработке и нефтехимической промышленности – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Комиссии по подготовке предложений о стратегическом развитии нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Азербайджане.
Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, состав комиссии приводится в следующей редакции:
Председатель комиссии
Первый заместитель премьер-министра Азербайджана
Члены комиссии
Министр экономики Азербайджана
Министр финансов Азербайджана
Министр энергетики Азербайджана
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
Президент Национальной академии наук Азербайджана
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана.