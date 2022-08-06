В Азербайджане в день Ашура проводятся акции по сдаче донорской крови - депутат

БАКУ /Trend/ - Ашура ежегодно проводится в Азербайджане на высоком уровне. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

«В то время как в некоторых странах эти церемонии сопровождаются самобичеванием, в Азербайджане, помимо траурных церемоний, проводятся и акции по сдаче донорской крови. Азербайджан считается в этом отношении одной из образцовых стран, и люди активно участвуют в кампаниях по сдаче крови», - сказал Мамедов.

По его словам, Ашура является одной из величайших трагедий в мировой истории, поворотным моментом в истории ислама и летописью героизма.

«Это один из ярчайших примеров того, как люди жертвуют собой ради высших ценностей, правды и справедливости. Нет сомнений в том, что мученическая смерть внука Пророка Мухаммеда Имама Хусейна вместе с его детьми и родственниками оставила глубокий след в истории ислама. В этом смысле Ашура не является рядовым религиозно - историческим событием. Имам Хусейн боролся за восстановление справедливости, за Родину. Эти события олицетворяют готовность отдать жизнь во имя Родины, правды и справедливости. Сегодня каждый из нас должен сделать выводы из событий, произошедших в то время. Несомненно, героические сыны Азербайджана продемонстрировали верность этим принципам во время 44-дневной войны, защитили Родину, отдали за нее свои жизни, написали новую летопись героизма. Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и героическая азербайджанская армия обеспечили эту Победу", - добавил депутат.