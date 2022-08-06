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Отношения между государством и религией в Азербайджане - пример для всего мира - УМК

Политика Материалы 6 августа 2022 15:31 (UTC +04:00)
Отношения между государством и религией в Азербайджане - пример для всего мира - УМК

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформировалась уникальная модель отношений между государством и религией, которая является примером для всего мира.

Об этом сказал Trend в субботу представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли.

Азербайджан завоевал большой авторитет в мире благодаря своим мультикультурным традициям, сказал он.

Представитель УМК отметил, что религиозная терпимость и в целом атмосфера и культура толерантности в стране в соответствии с проводимой в области отношений между государством и религией политикой, сформированной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, еще более укрепились.

Представители различных религий живут в стране в мире и согласии. В Азербайджане сформировались образцовые отношения в этой сфере, и это особенно важно сегодня, когда во многих странах мира религия порой используется как политический инструмент, добавил гаджи Шахин Гасанли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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