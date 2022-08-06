МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Грузии осудило нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, совершенное четвертого августа, передает в субботу Trend.

Как отмечается в сообщении пресс-службы МИД Грузии, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, подчеркнув, что Грузия осуждает произошедшее и полностью поддерживает Азербайджан.

Отметим, что 4 августа радикальная религиозная группа совершила нападение на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.