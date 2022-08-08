На реконструкцию автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку выделено 5,3 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гызылдаш, Гобустан, Локбатан и Сахиль Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 5,3 миллиона (пять миллионов триста тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.