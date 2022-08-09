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МИД Гватемалы осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Политика Материалы 9 августа 2022 03:43 (UTC +04:00)
МИД Гватемалы осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Гватемалы осудило нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года, передает Trend со ссылкой на публикацию в Twitter министерства.

"Гватемала осуждает акты вандализма, совершенные религиозными экстремистскими группами 4 августа в посольстве Азербайджана в Лондоне. Мы призываем к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", - говорится в публикации.

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