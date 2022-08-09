Ситуация на Южном Кавказе является возможностью для Армении - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Ситуация на Южном Кавказе является возможностью для Армении.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 13-й конференции послов в Анкаре.

Он напомнил, что переговоры по Карабаху шли на протяжении 30 лет, но посредники так ничего и не добились.

«В конечном итоге наши азербайджанские братья провели операцию и за 44 дня освободили свои земли. Также следует отметить, что ситуация на Южном Кавказе является хорошей возможностью для Армении с точки зрения установления мира в регионе», - сказал Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)