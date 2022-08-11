НПО Азербайджана призвали Великобританию тщательно расследовать нападение на посольство страны в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Группа представителей НПО Азербайджана распространила заявление об акте вандализма, совершенном в отношении посольства страны в Великобритании, сообщает в четверг Trend.

«Мы как представители НПО Азербайджана, осуществляющих деятельность по защите и продвижению национальных интересов нашей страны в зарубежных странах, на международных платформах, осуждаем нападение 4 августа радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне, имевший место акт вандализма, и заявляем, что действия, совершенные против флага страны, сотрудников и здания посольства, наносят ущерб имиджу Великобритании и противоречат международному и в том числе дипломатическому праву», - говорится в заявлении.

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

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