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На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

Политика Материалы 11 августа 2022 16:57 (UTC +04:00)
На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высот, взятых под контроль азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения к уточненным позициям.

Продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению на освобожденной территории и господствующих высотах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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