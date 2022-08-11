На высоте Буздух и других высотах, взятых под контроль, ведутся инженерные работы - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высот, взятых под контроль азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, азербайджанскими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения к уточненным позициям.

Продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению на освобожденной территории и господствующих высотах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)