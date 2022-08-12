...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Боевое дежурство на освобожденных территориях организуется на высоком уровне (ВИДЕО)

Политика Материалы 12 августа 2022 10:31 (UTC +04:00)
Боевое дежурство на освобожденных территориях организуется на высоком уровне (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне.Об этом говорится в сообщении минобороны страны, передает в пятницу Trend.

"Принимаются надлежащие меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу на территориях со сложным рельефом в суровых климатических условиях, и поддержание состояния боеготовности на высоком уровне.
Наши военнослужащие, несущие службу на уточненных боевых позициях, каждый миг готовы предотвратить любую провокацию", - сказали в ведомстве.

Лента

Лента новостей

Читать все новости