Боевое дежурство на освобожденных территориях организуется на высоком уровне (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне.Об этом говорится в сообщении минобороны страны, передает в пятницу Trend.
"Принимаются надлежащие меры по дальнейшему повышению
боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу на
территориях со сложным рельефом в суровых климатических условиях, и
поддержание состояния боеготовности на высоком уровне.
Наши военнослужащие, несущие службу на уточненных боевых позициях, каждый миг готовы предотвратить любую провокацию", - сказали в ведомстве.