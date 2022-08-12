Президент Ильхам Алиев: Мавзолей Дири Баба выделяется своей уникальностью во всем Кавказском регионе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 12 августа в поселке Басгал рассказал также о работе по реконструкции в мавзолее Дири Баба.

Как сообщает Trend, подчеркнув, что ознакомился с работами, проводимыми в мавзолее Дири Баба, глава государства сказал: «Некоторое время назад я дал указание восстановить этот исторический памятник, создать вокруг него туристическую инфраструктуру. Мавзолей Дири Баба выделяется своей уникальностью во всем Кавказском регионе. Этот мавзолей, которому более 500 лет, на протяжении веков был признан азербайджанским как священное место. Конечно, наш долг сохранить этот древний исторический памятник, дать ему новую жизнь, отреставрировать. Условия вокруг него также должны соответствовать современным стандартам».