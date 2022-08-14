Пакистан поддерживает стремление Азербайджана добиться стабильности в регионе - посол (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Пакистан поддерживает стремление Азербайджана добиться стабильности в регионе.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в кулуарах мероприятия, посвященном 75-летию независимости Пакистана.

Посол заявил, что отношения Азербайджана и Пакистана развиваются на высшем уровне и охватывает многие сферы.

«Я очень рад, что сегодня на праздновании 75-летия независимости Пакистана также присутствует большое количество наших друзей из Азербайджана. Отношения между нашими странами связаны крепкими узами и уходят корнями в историю», - сказал он.

По словам посла, между Пакистаном и Азербайджаном открываются новые перспективы развития экономических отношений.

«На сегодняшний день осуществляются 4 регулярных авиарейса между Азербайджаном и Пакистаном. Около одной тысячи пакистанцев прибывают в Азербайджан за неделю. Это вносит свой вклад в развитие туризма Азербайджана, а также способствует развитию новых бизнес-контактов между двумя странами», - добавил он.

Хаи также отметил, что Пакистан поддерживает стремление Азербайджана добиться стабильности в регионе.

«Азербайджан стремится добиться стабильности, мира и процветания в регионе. Мы считаем, что нет альтернативы миру. Мир важен не только для соседних стран, но и для всего региона и для международного сообщества»,- отметил он.

В честь 75-летия празднования независимости был торжественно поднят флаг Пакистана, а также зачитаны поздравительные письма президента и премьер-министра страны.