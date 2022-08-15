Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 8-13 августа были обнаружены и обезврежены 134 противопехотные и 193 противотанковые мины, а также 39 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 685 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)