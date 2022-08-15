Поджогу армянами лачинских и ходжалинских лесов будет дана оценка согласно международному праву - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем те действия, которые отражены на кадрах, демонстрирующих поджог армянами лачинских и ходжалинских лесов в последние дни, и расцениваем эти действия как преступление против природы и экологический террор.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он отметил, что экологический террор Армении против Азербайджана продолжается.

"Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, продолжают осуществлять экологический террор против нашего народа, нашей природы и природных ресурсов, а также против человечества в целом. Армяне, не ограничившись сожжением лесов Джабраила, Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара, города Шуша в период оккупации, теперь наносят вред окружающей среде, сжигая наши лесные массивы в Ходжалы и Лачине. Эти действия являются прямым подтверждением враждебного отношения к природе. Кроме того, они тем самым демонстрируют и то, что никакого отношения к этим территориям не имеют", - сказал он.

Замминистра отметил, что указанные действия будут расследованы более детально и им будет дана оценка в соответствии с международным правом.