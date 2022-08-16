Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка первого этапа конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» в городе Йезд Исламской Республики Иран.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, на церемонии, в которой приняли участие делегации стран-участниц и члены судейской комиссии, была определена последовательность выполнения первого этапа конкурса и его эпизодов, команды были разделены на группы по этапам.

Конкурс «Снайперский рубеж» продлится до 27 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)