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Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)

Политика Материалы 16 августа 2022 13:48 (UTC +04:00)
Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка первого этапа конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» в городе Йезд Исламской Республики Иран.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, на церемонии, в которой приняли участие делегации стран-участниц и члены судейской комиссии, была определена последовательность выполнения первого этапа конкурса и его эпизодов, команды были разделены на группы по этапам.

Конкурс «Снайперский рубеж» продлится до 27 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)
Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)
Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)
Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» (ФОТО)
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