Президент Ильхам Алиев: Двусторонние связи между Германией и Азербайджаном очень важны для региона

БАКУ /Trend/ - У нас очень широкая повестка дня и наше сотрудничество имеет хорошую историю. Как вы знаете, немецкие компании очень широко представлены в Азербайджане, и я уверен, что их деятельность будет еще более обширной. Между нами осуществляются визиты высокого уровня, у нас очень хорошие политические связи. Конечно, мы должны видеть, в чем заключаются новые возможности, потому что двусторонние связи между Германией и Азербайджаном очень важны для региона, а также для наших стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече, состоявшейся в связи с вручением верительных грамот новым послом Германии в стране Ральфом Хорлеманном.

Коснувшись отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Германии в развитии этих связей и сказал: Мы благодарны за всю поддержку, которую вы оказываете двусторонней повестке дня между Европейским Союзом и Азербайджаном. Эта повестка постепенно расширяется и охватывает многие сферы. Вам известно об очень успешном визите госпожи Урсулы фон дер Ляйен и наших конструктивных переговорах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество с Европейским Союзом имеет широкие перспективы в различных сферах, в том числе в области энергетики, транспорта и транспортных коридоров, торговли и инвестиций. Отметив, что между Азербайджаном и Европейской комиссией начат энергетический диалог, глава государства заявил, что он охватывает не только газ, но и нефть, водород и электроэнергию. "Азербайджан становится важнейшим игроком на энергетическом рынке не только с традиционными нефтью и газом, но и в будущем - с импортом электроэнергии, нефти, водорода и нефтехимической продукции. Мы своевременно завершили важную транспортную инфраструктуру", - сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, что посол приложит все усилия для расширения нашего сотрудничества.