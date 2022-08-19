Визит Президента Казахстана в Азербайджан выведет стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Казахстана в Азербайджан выведет стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на заседании азербайджано-казахстанского экспертного совета.

“Не случайно заседание азербайджано-казахстанского экспертного совета проводится в преддверии визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. На сегодняшний день около 120 документов подписано между нашими странами. И во время предстоящего визита состоится подписание еще большего количества взаимных договоров, что выведет партнерство между Азербайджаном и Казахстаном на новый уровень”, - сказал он.

Шафиев также отметил, что в сложившейся геополитической ситуации необходимо разрабатывать новые форматы сотрудничества между двумя странами, такие, как, например, трехсторонняя встреча Азербайджан-Турция-Казахстан, которая состоялась 27 июня в Баку.

Он добавил, что, хотя между Азербайджаном и Казахстаном существует солидная платформа, основанная на многовековой общей истории наших народов, знаменательным событием этого года стало празднование 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Шафиев также поблагодарил казахстанских коллег за участие в конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств в городе Шуша в июле этого года.

Напомним, что 23 мая 2022 года в Баку состоялось подписание меморандума о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета.