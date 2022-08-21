О реформах в науке и образования в рамках Указа Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Невежды презирают науку, необразованные люди восхищаются, тогда как мудрецы пользуются ею. Эти слова принадлежат известному философу Фрэнсис Бэкону. В Азербайджане наступил исторический момент, когда президент Азербайджана подписал Указ, который в корне должен изменить взаимоотношения государства с наукой и образованием, чтобы наука эффективно служила государству. Теперь все будет зависеть от того насколько мудро этот Указ будет реализован. Именно сейчас нужна мудрость, глубокий анализ, опыт и продуманность, которую должны проявить работники науки и образования, государственные руководители, кто будет ответственен за реализацию Указа Президента, который так важен для развития нашей науки и образования. Современная наука вступила в эпоху, когда необходимо иметь не только глубокие знания, но уметь их применять. От того насколько успешно применяются достижения науки зависит развитие и будущее государства. Примерами успешного применения научных достижений являются такие страны как Япония, Сингапур, Финляндия, Голландия, Ю.Корея и другие, где наблюдается высокий уровень жизни населения.

Проводя реформы нобходимо учитывать опыт стран, особенно соседних, которые проводили аналогичные реформы и изучить проблемы и трудности, с которыми они столкнулись.

В России для реформирования науки, в 2013 году было создано Федеральное Агентство Научных Организаций (ФАНО), которое просуществовало всего 5 лет. Одной из главных ошибок было то, что в руководстве ФАНО не было людей с профессиональным опытом научной работы, хотя ФАНО было поручено управление всем имуществом Российской Академии Наук (РАН) и отраслевых Академий наук, которые были присоединены к РАН. Президент Российской Академии наук весьма критически относился к ФАНО, отмечая, что его функционирование привело к "обюрокрачиванию научной деятельности, росту административно-управленческого аппарата при одновременном ухудшении качества административно-хозяйственной деятельности". Опрос проведенный среди ученых РАН, показал, что 64% ученых считают, что ситуация только ухудшилась. Поэтому, очень важно учесть ошибки, допущенные другими странами, чтобы не повторить их горькую судьбу. Для реализации Указа Президента Азербайджана необходимо привлечь авторитетных ученых, которые знакомы с ситуацией в мировой науке, которые прошли научные школы, приглашались в мировые центры и знакомы с ситуацией как в мировой науке, так и в нашей стране.

В Узбекиставне, в начале 2000 годов, все научно-исследовательские институты (НИИ) были распределены по вузам страны, однако столкнувшись с большими проблемами, несколько лет тому назад, все НИИ были возвращены в систему Академии наук и существенно было увеличено ее финансирование. К счастью имущество Академии наук Узбекистана не было приватизировано, что позволило избежать больших проблем. В Грузии НИИ Академии наук были переданы вузам, но к сожалению все имущество Академии наук было быстро приватизировано, что не позволило даже по необходимости восстановить некоторые НИИ. Сегодня наука в этой стране переживает не лучшие времена. Поэтому при проведении реформ необходимо не допустить приватизации имущества Академии наук, которое перешло в ведомство министерства науки и образования и использовать это имущество только в целях развития науки и образования. При проведении реформ необходимо обратиить особое внимание на вызовы современной науки. Ведь главная задача не только модернизация, а существенное реформирование. Для того чтобы добиться каких-либо успехов в науке и чтобы она приносила пользу государству нужны годы кропотливой работы, а для уничтожения всех достижений всего лишь миг. Поэтому реформы необходимо проводить тщательно, шаг за шагом, причем каждый раз необходимо анализировать результаты очередного шага, чтобы не навредить на следующем этапе. Сегодня на разных уровнях и часто в прессе, предлагается определить приоритетные направления науки, провести реструктуризацию исследовательских институтов, создать новые подразделения, и кажется, что тогда все пойдет своим чередом. Как говорится déjà vu, то есть это уже видели. В Академии наук неоднократно определялись приоритетные направления, проводились различные реструктуризации, аттестации, создавались новые структуры и прочее, причем, все это проводилось под руководством известных ученых и опытных представителей науки. В результате ничего нового и качественного не получили. В чем же главная проблема и что необходимо сделать, чтобы поставить науку на службу государства? Может реструктуризация или определение приоритетных областей проводились не так как нужно? Только реструктуризация, определение приоритетных направлений как бы ее не проводили не поможет.

Главная проблема заключается в том, что мы по качеству подготовки научных кадров сильно отстали от мирового научного сообщества и поэтому никакие новые структуры или приоритетные направления не изменят ситуацию. Нужно в корне менять подготовку научных кадров и параллельно этому определять приоритетные направления и создавать новые научные подразделения. Не обязательно только укрупнять НИИ, возможно также выделение из некоторых НИИ структур, которые работают в важных направлениях. Например, было бы целесообразно создание Института Цифровых Технологий и Искусственого Интеллекта, важного не только для развития нефтяной промышленности, но и промышленности в целом.

В предыдущих публикациях я неоднакратно писал о необходимости кардинального изменения докторантуры, так как такие изменения позволят повысить качество подготовки научных кадров и интегрироваться в международную систему. Благодаря дальновидной политике и современному мышлению Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, наши молодые исследователи сегодня имеют возможность в рамках государственных программ обучаться в докторантурах ведущих мировых центров науки и образования. Однако, в настоящее время наблюдается большой пробел между системой, в которой обучаются наши молодые исследователи зарубежом и тем как мы готовим научные кадры. Как можно сравнивать специалистов, которые прошли известные научные школы, где в их обязанности входило изучение ряда дисциплин с последующей сдачей экзаменов, со специалистами сдававшими всего один экзамен. За более чем 30 лет нашей независимости международное признание получили только ученые выросшие в атмосфере советской науки и только их приглашают в различные международные центры и международные научные форумы в качестве приглашенных докладчиков. Именно они прошли известные научные школы и получили научное воспитание по системе, которая применяется сегодня на Западе и в некоторых постсоветских странах. Поэтому, настал исторический момент, когда необходимо и нам как можно быстрее перейти на систему докторантуры, которая принята во всех ведущих странах, когда докторанты посещают занятия и сдают экзамены по разным дисциплинам. Такой шаг позволит решить многие проблемы. Весь мир, включая Россию, давно уже отказался от подготовки научных кадров со сдачей одного экзамена - кандидатского минимума, а мы все продолжаем топтаться на месте. Как следствие, сегодня имеем низкий уровень диссертаций докторов философии в Азербайджане. В первую очередь это связано с отсутствием знаний в смежных областях и международных связей. Нам необходимо проявить волю, не мешкаясь и не боясь перейти к системе подготовки докторов философии, которая принята на Западе и во многих ведущих российских научно-образовательных центрах.

Новая система подготовки кадров.

Необходимо перейти к системе подготовки научных кадров,

когда докторам философии в период времени обучения в докторантуре необходимо посещать специальные научные курсы с дальнейшей сдачей экзаменов, причем посещение занятий и сдача экзаменов будут обязательными для всех докторантов. Таких курсов будет порядка 7 - 10. Выбор дисциплин будет проходить по согласованию с научным руководителем. Как только такая система будет внедрена она в начале коснется докторантов первого года обучения, а другие продолжат обучение по старой системе и дипломы им будет пока выдавать ВАК. Далее система распространится на всех докторантов. По некоторым специальностям можно ввести систему 2+3, когда лица, успешно окончившие магистратуру, по рекомендации научного руководителя и ученого Совета, пройдя некоторое собеседование могут продолжить обучение в докторантуре. Это позволит целенаправленно готовить научные кадры (в рамках 5 летней научной программы) и существенно повысит знания докторантов и их научный кругозор, так как они будут сдавать экзамены по разным дисциплинам, близким к своей специальности. Перейдя к такой системе, необходимо создать для магистров и докторантов возможность (на платной основе) проводить семинарские занятия для студентов (не лекций). Это положительно скажется на уровне как магистров, так и докторов философии, а также улучшит их материальное благосостояние. Такой шаг позволит естественным образом увеличить учебную нагрузку и следовательно, повысить зарплаты преподавателей. Докторам философии, подготовленным в рамках указанной системы можно присуждать научные степени Учеными Советами, минуя ВАК, что также постепенно снимет большую нагрузку с ВАК.

Присвоение званий профессора.

Было бы целесообразно создать комиссии по различным отраслям науки с участием представителей министерства науки и образования и НАНА, которые будут определять в каких регионах и в каких вузах необходимо открывать новые должности профессоров. Важно, чтобы такие комиссии работали на общественной основе и их создание должно контролироваться министерством науки и образования и НАНА. Министерство науки и образования будет определять в каких регионах и научно-образовательных центрах открывать новые должности профессоров, а Отделения НАНА (надеюсь в новом формате они продолжат свою деятельность) определять кто займет новую или освободившуюся должность профессора. Чтобы избежать всякие негативные явления можно разработать критерий требований для занятия должности профессора. В критерий необходимо включить международное признание ученого (количество приглашений зарубеж), число пленарных докладов на известных конференциях, число публикаций в известных журналах, число подготовленных научных кадров и др. Кандидаты на должность профессора должны обратиться в соответствующие Отделения Академии наук он-лайн на занятие таких должностей. Согласно разработанному критерию всем кандидатам автоматически будут присвоены баллы (в зависимости от их достижений). В свою очередь Комиссия (Отделение НАНА) может выбрать кандидата на замещение должности профессора только из первых двух или трех кандидатов, показавших высокие результаты. Все это будет публиковаться на сайте Отделения или НАНА, что приведет к прозрачности в назначениях и сведет к минимуму нежелательные явления (взятки, просьбы и т.д.). Такой подход позволит принести также развитие в регионы, так как из столицы в регионы пойдет поток талантливых ученых для занятия должностей профессоров, что в свою очередь будет способствовать естественному созданию новых инфраструктур в регионах. С другой стороны, это можно рассматривать как помощь для населения регионов, которое будет получать квалифицированное медицинское обслуживание, а самое главное поможет воспитанию новых кадров в регионах. Сегодня в Азербайджане каждое лицо, получившее степень доктора наук, рано или поздно становится профессором. Создается впечатление, что защита докторской диссертации преследует одну цель – получение звание профессора. Необходимо отказаться от такого подхода. Какая польза от докторов наук или профессоров, которые никогда не работали в системе науки и образования? Звание профессора необходимо присуждать только лицам, которые на полной ставке будут работать в системе науки и образования. Должность профессора на полставки необходимо давать также только лицам, которые уже занимали или занимают полную ставку профессора в научно-образовательных учреждениях или являются известными учеными, работающими по специальности.

В регионах, в крупных медицинских центрах необходимо открыть должности профессоров и на конкурсной основе, через указанные выше Комиссии, посылать на эти позиции известных ученых-медиков. Сегодня ни в одном регионе Азербайджана (кроме Баку) нет медиков профессоров и поэтому наблюдается большой наплыв пациентов в Баку. В регионах практически всех ведущих стран Европы имеются известные медики – профессора. В начале, для стимулирования профессоров-медиков для работы в регионах можно будет сделать надбавку к зарплате, что может повысить конкуренцию и интерес для работы в этих регионах. Что касается званий доцентов, то их присуждение как и принято во многих странах, как внутренний вопрос, будет присуждаться Учеными Советами соответствующих организаций. Для получения звания профессора не обязательно иметь звание доцента как было ранее.

Со временем можно перейти к системе с одной научной степенью, что автоматически приведет к ненадобности ВАК и освободит исследователей, а также государственные структуры от рутиной работы. Хотя лично я всегда был сторонником двухступенчатых научных степеней (доктор философии и доктор наук), однако, сейчас мы имеем исторический шанс перейти к одноступенчатой системе при этом мы не только потеряем качество, но наоборот приобретем многое. Если все же двухступенчатая система научных степеней останется, то присуждение степени доктора наук необходимо передать Ученым Советам, что положит конец ненужной бюрократии, а исследователей освободит от рутиной работы подготовки множества ненужных документов, что занимает много времени и отвлекает их от научной работы. Созданные Комиссии, как было указано выше, будут работать на общественной основе, при полной прозрачности (критерий автоматически будет сравнивать данные кандидатов) и никак не будут прототипом ВАК. Такая система успешно используется практически во всех ведущих странах мира. Внедрение такого подхода приведет к тому, что отпадет необходимость в работе ВАК и она завершит свою историческую миссию.

Сегодня вся научная общественность страны следит за ходом реализации реформ в рамках Указа Президента страны. Уверен, что реформы улучшат положение науки в стране и новое министерство науки и образования и реформированая Национальная Академия наук Азербайджана внесут свой вклад в развитие нашей страны.

"Каждая страна должна развивать свою науку, внося свое в сокровищницу мировой цивилизации. Если она этого не делает, то подвергается колонизации" говорил выдающийся ученый Нобелевский лауреат – Фредерик Жолио-Кюри. Уверен, что Указ Президента Азербайджана направлен именно на то, чтобы наука в Азербайджане достойно развивалась, служила нашему государству и вносила свой весомый вклад в сокровищницу мировой цивилизации.