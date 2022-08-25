Города Казахстана и Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между городами Гянджа и Шымкент ожидается подписание меморандума о сотрудничестве.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал руководитель находящейся в Баку делегации от города Шымкент (Казахстан) Бахадур Нарымбетов.

По его словам, азербайджанский и казахстанский народы - это братские народы и они имеют общую культуру и традиции.

«Я вижу большой потенциал развития сотрудничества между городами Баку и Шымкент. Сейчас идет также и подготовка к подписанию меморандума о сотрудничестве между Шымкентом и Гянджой. Такое сотрудничество поспособствует развитию не только экономических отношений между странами, но и отношений между народами. Также подписание меморандумов между вузами поспособствует развитию образования как в Азербайджане, так и в Казахстане», - добавил он.