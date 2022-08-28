Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поблагодарил Азербайджан.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы высоко ценим этот добрый жест братского Азербайджана. Спасибо, что поддерживаете народ Пакистана в это трудное время", - написал он.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США.