Город Лачин может стать центром притяжения иностранных инвестиций – американские эксперты

БАКУ /Trend/ - 26 августа Президент Ильхам Алиев объявил о восстановлении Азербайджаном контроля над городом Лачин, а также селами Забух и Сус.

Контроль над городом Лачин, селами Забух и Сус был восстановлен в соответствии с подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Город Лачин является важной частью истории Азербайджана, сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

«Азербайджан продолжает развиваться быстрыми темпами. Его молодое поколение будет иметь возможность заниматься развитием новых предприятий в городе Лачин и вносить непосредственный вклад в развитие страны в целом. Восстановление контроля над городом Лачин стало результатом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева», - сказал Тейс.

По его словам, Лачин - впечатляющее место с богатой историей. Факт возвращения Азербайджаном контроля над городом будет способствовать укреплению мира на Кавказе и предоставит большие возможности для развития бизнеса в этой части Азербайджана.

«Восстановление контроля над городом Лачин и селами Забух и Сус - историческое событие, ставшеевозможным благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Многие иностранные компании проявят интерес к инвестированию в строительство Лачина», - сказал американский эксперт.

Как сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман, восстановление Азербайджаном контроля над городом Лачин – важный шаг на пути к долгосрочному миру в регионе.

Она отметила, что это должно было произойти вскоре после подписания трехстороннего заявления, но лучше поздно, чем никогда.

«Это не просто еще один шаг в направлении мира и полной региональной интеграции, город имеет жизненно важное стратегическое значение», - сказала американский аналитик.

Цукерман отметила, что когда почти 30 лет назад Лачин был оккупирован армянскими войсками, его коренное азербайджанское население было изгнано.

«Культурные и социальные объекты города были разрушены, но теперь бывшие перемещенные лица и их потомки могут думать о возвращении домой, заселении в город и возвращении этого региона к разнообразным, динамичным торговым связям, которыми он когда-то обладал», - сказала она.

Американский аналитик подчеркнула, что Азербайджан может служить примером страны, успешно реконструирующей освобожденные территории, активно строя образовательные, социальные и другие объекты, которые будут привлекать жителей и туристов.

«Когда армяне покидали город, они разрушили жилые дома, и необходимость реконструкции города создаст возможности ведения бизнеса здесь, что приведет к разительному контрасту по сравнению с тем, в каком состоянии оставили его армяне. В будущем Лачин может стать примером для реконструкции других городов и сел Карабаха для ускорения будущего развития региона Южного Кавказа», - сказала она.