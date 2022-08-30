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Будут эксгумированы останки из шести мест захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в первой Карабахской войне

Политика Материалы 30 августа 2022 11:38 (UTC +04:00)
Будут эксгумированы останки из шести мест захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в первой Карабахской войне

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Совместно с Международным комитетом Красного Креста будет реализован совместный пилотный проект по эксгумации останков из шести мест захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести совместно с Международным комитетом Красного Креста, сказал секретарь, руководитель рабочей группы Госкомиссии Исмаил Ахундов.

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