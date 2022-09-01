Новое здание посольства Азербайджана в Италии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершены работы по восстановлению, капитальному ремонту и оснащению здания (по адресу Via Giovanni Battista De Rossi ,27), приобретенного для посольства Азербайджанской Республики в Италии в городе Рим.

Напомним, что в ходе государственного визита в Италию в 2020 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой ознакомился со зданием, отведенным для посольства Азербайджана, дал соответствующие поручения.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Италией установлены с 1992 года. А в декабре 2003 года было учреждено посольство Азербайджанской Республики в Италии. С 2003 года и по настоящее время посольство осуществляет свою деятельность в различных зданиях на арендной основе. Дипломатическое представительство нашей страны продолжит работу в отдельном здании.

На территории, где находится новое здание посольства, также работают посольства Австралии, Афганистана, Алжира, Ирана, Габона, Катара, Малайзии, Мексики, Таиланда, Йемена и других стран, консульские отделы посольств Канады, Перу, России.

Пятиэтажное здание с земельным участком было построено в 40-х годах прошлого века и сочетает в себе элементы монументализма и неоклассического архитектурного стиля. В здании есть рабочие комнаты для дипсостава, консульского отдела, а на первом и втором этажах находятся комнаты и залы для презентации азербайджанской культуры.

В то же время в здании при поддержке Фонда Гейдара Алиева были созданы комнаты, где представлена культура страны. В комнатах, где демонстрируются жемчужины азербайджанской культуры, представлены национальные ковры, одежда, различные образцы музыкального искусства и народных ремесел. В здании создана библиотека и имеется зал для организации временных выставок. В зале также могут быть организованы различные встречи, конференции, занятия. В настоящее время в зале при поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит выставка картин под названием "Мой Азербайджан". На выставке представлены различные образцы изобразительного искусства Азербайджана.

В библиотеке представлены издания, посвященные культуре, искусству, истории Азербайджана, книги азербайджанских писателей на итальянском языке, а также произведения об Азербайджане, изданные итальянскими авторами в Италии.

Во дворе здания представлены макеты "харыбюльбюль", авторами которых являются победители международного фестиваля искусств “Харыбюльбюль”.

(Перевод: Фидан Мустафаева)