Байден должен немедленно пригласить Президента Ильхама Алиева посетить Белый дом - Роб Собхани

БАКУ /Trend/ - Чтобы заложить фундамент глобальной энергетической безопасности, Президент США Джозеф Байден должен в качестве первого шага немедленно пригласить Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Белый дом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом исполнительный директор компании Caspian Group Holding Роб Собхани написал в статье, опубликованной в газете The Washington Times.

«Прецедент такого взаимодействия между США и Азербайджаном действительно существует. Когда Президент Билл Клинтон встретился с Гейдаром Алиевым, бывшим Президентом Азербайджана, в Белом доме в 1997 году, он оказал полную дипломатическую, экономическую и политическую поддержку Америки Азербайджану в строительстве трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Эта историческая встреча закрепила общую цель США и Азербайджана по бесперебойной разведке, разработке и транспортировке каспийской нефти и газа на рынки Европы и других стран», - пишет автор.

По его мнению, одна из основных причин, по которой Байден должен пригласить Президента Ильхама Алиева в Белый дом, – это демонстрация решимости США поддержать строительство Транскаспийского газопровода для экспорта туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана.

Как отмечается в материале, другая причина заключается в том, что встреча президентов Азербайджана и США подала бы сигнал о том, что Соединенные Штаты не только серьезно относятся к проекту Транскаспийского газопровода, но и могут продемонстрировать ему полную финансовую, дипломатическую и политическую поддержку.

По мнению Собхани, еще одна важная причина, по которой встреча лидеров Азербайджана и США должна состояться, – это приверженность Вашингтона мирному урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

«Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что между двумя странами должно быть заключено прочное и постоянное мирное соглашение. Этот процесс может начаться во время американо-азербайджанского саммита, на котором может быть объявлено о «мирном трубопроводе» между Азербайджаном и бедной энергоресурсами Арменией. Также причиной, по которой Байден должен пригласить Президента Ильхама Алиева в Белый дом, является та роль, которую Азербайджан может сыграть в качестве примера религиозной терпимости в мусульманском мире. Во время их встречи Байден может выделить Азербайджан как модель мусульманской нации, чья многокультурная структура является антиподом ненависти, экспортируемой исламскими экстремистами», - отмечается в статье.