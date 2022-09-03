Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2515 Президента Азербайджана от 22 февраля 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold".

Согласно распоряжению:

- слова "заведующий отделом промышленности Аппарата министерства экономики Азербайджанской Республики" заменяются словами "заместитель министра экономики Азербайджанской Республики",

‒ слова "Самир Гурбанов - председатель правления Государственного агентства по использованию минеральных сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики" заменяются словами "Фаиг Муталлимов - заведующий отделом экологической политики Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики".