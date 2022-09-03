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Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold"

Политика Материалы 3 сентября 2022 16:34 (UTC +04:00)
Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold"

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2515 Президента Азербайджана от 22 февраля 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "AzerGold".

Согласно распоряжению:

- слова "заведующий отделом промышленности Аппарата министерства экономики Азербайджанской Республики" заменяются словами "заместитель министра экономики Азербайджанской Республики",

‒ слова "Самир Гурбанов - председатель правления Государственного агентства по использованию минеральных сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики" заменяются словами "Фаиг Муталлимов - заведующий отделом экологической политики Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики".

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