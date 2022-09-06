Выполнен ряд заданий на учениях "TurAz Qartalı - 2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022" были выполнены вылеты боевыми самолетами для изучения местности, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Затем в соответствии с планом учений были выполнены оперативные полеты.

Перед полетами был представлен брифинг по плану операции, погодным условиям и другим техническим вопросам.

Военные пилоты Азербайджана и Турции, проявившие высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)