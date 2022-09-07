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Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе посетит Азербайджан

Политика Материалы 7 сентября 2022 11:19 (UTC +04:00)
Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе посетит Азербайджан

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетит Азербайджан.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Это первый его визит в регион. Он отбывает сегодня вечером и посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Во всех трех странах он встретится с официальными лицами для обсуждения ключевых вопросов в регионе, а также поиска путей оказания помощи партнерам и прямого и конструктивного взаимодействия для дальнейшего сотрудничества», - сказал Пател.

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