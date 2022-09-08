...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Франция предоставила Агентству Азербайджана набор инструментов для разминирования

Политика Материалы 8 сентября 2022 13:12 (UTC +04:00)
Франция предоставила Агентству Азербайджана набор инструментов для разминирования

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Франция предоставила Агентству Азербайджана по разминированию набор инструментов, используемых в процессе разминирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«На прошлой неделе Франция предоставила Агентству по разминированию более 300 высококачественных инструментов для разминирования, которые помогут ускорить гуманитарную деятельность по разминированию в Азербайджане», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости