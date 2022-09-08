Азербайджан проводит колоссальные работы для возрождения Карабаха - путешественник из Швейцарии

ШУША/Trend/ - Очень впечатлен красотой города Шуша. Особенно удивлен тем, как быстро была построена дорога.

Об этом в интервью корреспонденту Trend сказал швейцарский бизнесмен Ив Боуви (Yves Bouvie), ранее являвшийся делегатом в отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Боуви занимал должность координатора культурной программы в отделе по связям с общественностью.

"Это моя первая поездка в Азербайджан. Ранее я был в Баку и сегодня я в Карабахе, и я очень впечатлен. Здесь проведены колоссальные работы. Обратил внимание и на разрушения, а также вандализм, учиненный армянами", - сказал Боуви.

Нашего собеседника ужаснула ныняшняя ситуация с минами, которые посвюду заложили армянские оккупанты.

"Очень грустно понимать, что люди могут такое сделать. То, как оперативно Азербайджан очищает территории от мин, также достойно похвалы. Надеюсь, в скором времени Азербайджан полностью решит эту проблему.

Боуви также добавил, что снимет несколько видео о своей поездке, чтобы рассказать ещё большему количеству людей о Карабахе.

Напомним, что 8 октября началась поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные гости побывали в Шуше, посетят Агдам, Физулинский, Ходжавендский и Зангиланский районы, в том числе "умное село" Агалы и Джебраил.

Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники воочию могут увидеть последствия армянского вандализма и невероятную работу, проделанную Азербайджаном для возрождения Карабаха.