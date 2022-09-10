Обстрел Арменией территорий Азербайджана - очередной удар по мирному процессу - Сахиль Керимли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Обстрел Арменией территорий Азербайджана является очередным ударом по мирному процессу. Военно-политическое руководство Армении тем самым вновь проявляет лицемерие, бросая тень на взятые на себя обязательства по подписанию мирного договора.

Об этом сказал в интервью Yeni TV заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что несколько дней назад азербайджанское государство, проявив большой гуманизм, передало Армении пятерых армянских военнослужащих, которые в период после подписания этой страной акта о капитуляции были привлечены к ответственности за совершение военных преступлений на территории Азербайджана и получили решением суда соответствующее наказание.

«Азербайджан вновь пошел на большую уступку Армении, вернув их. Это также было большим вкладом в мирный процесс. К сожалению, несмотря на протянутую руку мира, Армения ведет интенсивный обстрел территорий Азербайджана. Это означает играть с огнем, испытывать терпение Азербайджана. Видимо, руководство Армении забывает о военной мощи Азербайджана, не предполагая, что в любой момент может получить сокрушительный удар. Сегодня министр обороны Азербайджана провел совещание с командирами и был отдан приказ армии быть всегда наготове к немедленному пресечению любых провокаций. Несомненно, что если военные провокации продолжатся, противник будет мгновенно уничтожен. Руководство Армении должно осознать, что продвижение мирного процесса, подписание мирного договора неизбежно. Рано или поздно это произойдет, и произойдет на условиях, выдвинутых Азербайджаном. Если армянская сторона считает, что этими провокациями она оказывает давление на Азербайджан, получает преимущество за столом переговоров, то она в корне ошибается. Подобные неконструктивные шаги бесполезны и не дадут никаких результатов», - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)