В Военном институте состоялась церемония принятия присяги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны состоялась торжественная церемония принятия поступившими курсантами присяги. В церемонии приняли участие руководство Национального университета обороны и Военного института, военнослужащие Министерства обороны, личный состав, преподаватели, родители, представители общественности и журналисты.

Сначала в сопровождении Военного оркестра на плац было торжественно вынесено боевое знамя Военного института.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости Азербайджана.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на торжественной церемонии ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов поздравил курсантов и их родителей со знаменательным днем, пожелал курсантам быть достойными сынами азербайджанского народа и офицерами, отважно стоять на страже Родины.

После торжественной церемонии принятия присяги на верность Родине курсанты под звуки военного марша прошли перед трибуной.

Затем родители ознакомились с созданными для курсантов учебно-тренировочными и бытовыми условиями, и территорией.