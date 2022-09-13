Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - После широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 режим прекращения огня.

Однако, как стало известно Trend из информированных источников, вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации. С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.