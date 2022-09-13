...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня

Политика Материалы 13 сентября 2022 10:09 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - После широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 режим прекращения огня.

Однако, как стало известно Trend из информированных источников, вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации. С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости