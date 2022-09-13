Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном – правящая партия

БАКУ/Trend/ - Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы крайне заинтересованы в этом, и если Грузия сможет сыграть какую-либо посредническую роль, мы всячески будем этому способствовать», — сказал Кобахидзе.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.