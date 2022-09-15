Французская пресса написала о готовности Азербайджана передать тела около 100 армянских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью о готовности Азербайджана в одностороннем порядке передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих.

Как сообщает в четверг Trend, в статье говорится, что азербайджанская сторона уже проинформировала об этом Международный комитет Красного Креста.

«Азербайджанская Республика, демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и гуманистическим ценностям, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать тела около 100 армянских военнослужащих, погибших вследствие провокации, совершенной Арменией против территориальной целостности Азербайджана 12-13 сентября текущего года», - говорится в статье со ссылкой на заявление Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)