Захарова поставила на место армянскую журналистку

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова сегодня в ходе еженедельного брифинга жестко отреагировала на вопрос армянской журналистки касательно напряженности на азербайджано-армянской границе.

Выслушав монолог армянской пропагандистки, Захарова отметила, что это брифинг официального представителя МИД, а не журналистов.

«Поэтому просьба все-таки задавать вопрос, а не зачитывать позиционные материалы», - сказала она.

Озвучивая после этого свой второй вопрос, армянская журналистка продолжила провокационную антиазербайджанскую риторику. На этот раз представитель МИД России даже не дослушала ее.

«Так, вы знаете, я, наверное, что-то нечетко сказала, да? Я вас попросила не декларировать некие заявления, а задать вопрос. Я все прекрасно понимаю, я с уважением к вам отношусь. Но все-таки я надеюсь на то, что вы мою просьбу услышите, чтобы больше мне не надо было корректировать вас. А я бы действительно этого не хотела. Будьте добры, задайте вопрос», - сказала Захарова, сорвав таким образом антиазербайджанскую провокацию на брифинге МИД России.