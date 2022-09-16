Завершается процесс создания тюркского фонда - Багдад Амреев

ШУША /Trend/ - Завершается процесс создания тюркского фонда.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона.

«В ноябре ожидается завершить и подписать соответствующий документ по этому фонду. Эти средства будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса и создание инфраструктуры. Основным его приоритетом будет также и восстановление Карабаха. С января 2023 года этот фонд начнет свою работу и будет расширяться его сотрудничество с финансовым структурами наших стран-участниц», - сказал он.

В то же время, по словам генерального секретаря, тюркские государства планируют подписать документ по упрощению таможенных процедур.

«Этот документ будет направлен на увеличение товарооборота между нашими странами и создание свободной торговли. Также в связи с текущей геополитической ситуацией нам необходимо диверсифицировать логистические маршруты, и в этом направлении у нас уже есть планы», - подчеркнул Амреев.