БАКУ /Trend/ - Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военных.

Об этом сообщили Trend в субботу в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести, заложников.

"Как известно, 12-14 сентября текущего года вооруженные силы Армении совершили крупномасштабную провокацию на азербайджано-армянской границе. В результате ответных мер, осуществленных нашей армией, противоположная сторона понесла значительные потери. Сообщаем также, что тела 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после боевых действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджана, и на них не выявлено каких-либо следов насилия. 17 сентября эти тела были переданы противоположной стороне.

В настоящее время проводится осмотр других тел армянских военнослужащих и в ближайшее время они тоже будут переданы", - сказали в комиссии.