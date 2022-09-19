Шоу Пелоси в Ереване и ее «дружба» с армянскими реваншистами

БАКУ /Trend/ - Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван на фоне напряженности на азербайджано-армянской границе, ее неискренние обещания армянам и антиазербайджанские заявления стали предметом широких дискуссий.

Шоу, устроенное Пелоси в Ереване, и ее временная "дружба" с армянскими реваншистами

Основной темой обсуждений сейчас являются причины, побудившие Пелоси к озвучиванию нелепых и несправедливых заявлений в отношении Азербайджана. Здесь уместно отметить, что сепаратисты, реваншисты в Армении не единственные в мире, кому симпатизирует официальный представитель США. Например, визит Пелоси на Тайвань, являющийся предметом конфликта между Китаем и США, способствовал разжиганию конфликта, усилив военную напряженность в регионе. Пекин выступил с заявлениями, осуждающими этот визит, дав понять Вашингтону, что не откажется от своих претензий в связи с Тайванем. Естественно, есть особые причины, по которым США так заинтересованы в этом регионе. Известно, что экономика Китая стремительно растет, рост Китая может привести к прекращению экономического господства США в мире. По мнению экспертов, США в своих интересах поддерживают сепаратистов на Тайване и планируют снизить темпы экономического роста Пекина, втянув Китай в военный конфликт.

Из подробностей визита Пелоси в Ереван становится ясно, что для нее собственные интересы важнее национальных интересов, безопасности и развития народов, и к заявлениям официального представителя США в адрес Азербайджана в Ереване, а также к их причинам следует подходить в контексте этих "особых интересов". Политическое прошлое и настоящее Пелоси явственно показывает, каким интересам она служит. Нэнси Пелоси - один из главных защитников армянских интересов в мире. Например, она является одним из официальных лиц США, выступивших за резолюцию по Турции, поддержанную армянской диаспорой. Также одной из главных причин, способствующих ее сближению с армянами, являются предстоящие промежуточные выборы в парламент США. Цель ее шоу в Ереване после сокрушительного удара ВС Азербайджана по армянской армии, устроившей провокацию на границе, заручиться поддержкой армянских реваншистов. Будущее покажет, что обещания Пелоси армянам в Ереване, ее подстрекательские заявления - не что иное, как пустые слова, а устроенное шоу, "слезы" у памятника т.н "геноциду" нацелены на завоевание голосов армянского лобби в США.

Неискренние заявления Пелоси в Ереване

На пресс-конференции в Ереване Нэнси Пелоси коснулась "безопасности", "неприкосновенности границ" Армении, выразив свою озабоченность этим. Возникает вопрос: если США придают такое большое значение вопросу безопасности государств, то почему они не оказали давления и не ввели санкции против Еревана, который почти 30 лет удерживал под оккупацией азербайджанские земли? Вопрос безопасности границ касается только Армении?

Один из наиболее возмутительных по степени лживости моментов в выступлении Пелоси касается заявления о "причастности Азербайджана к совершению акта вандализма против армянского населения в Карабахе, разрушению исторических памятников". Интересно, что целые 30 лет ни Пелоси, ни другие официальные представители США "не замечали" оккупации Карабаха, уничтожения азербайджанских городов, разрушения памятников, наличия одного миллиона азербайджанских беженцев, не делали никаких заявлений о зверствах армян, а теперь безосновательно обвиняют Азербайджан в "вандализме", "разрушении исторических памятников". Похоже, что Пелоси говорила в Ереване буквально все, что приходило ей в голову, лишь бы привлечь внимание армян перед выборами.

Политические и экономические последствия для Азербайджана и Армении визита официального представителя США в Ереван

Главная цель Еревана сейчас – выйти с минимальными потерями из тяжелейшей экономической и политической ситуации, в которую он попал. Ереван возлагает свои надежды на США. Учитывая же стратегические цели США, Армения не представляет для них никакого значения, и маловероятно, что Вашингтон выполнит какое-либо из обещаний, данных Еревану. В проигрыше окажутся армянское общество и политические власти страны, не осознающие текущих реалий. Всем известно, в руках какого государства находятся экономика, военная и политическая система Армении. Естественно, вероломная политика Армении по отношению к своим хозяевам будет иметь серьезные последствия, свидетелями чего мы станем.

Антиазербайджанские заявления Пелоси в Ереване не окажут на Баку ни экономического, ни политического влияния. Официальный Баку занимает твердую позицию, и никакая сила не сможет заставить страну свернуть с этого пути, на нашей стороне правда.

Пелоси хорошо знает, что Азербайджан является ключевым государством Южного Кавказа, а также о роли страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, но, похоже, не гнушается выступать против глобальных интересов США, озвучивать заявления, которые угрожают будущему миру и стабильности в регионе, лишь бы заручиться поддержкой армян. Она также знает, насколько мало экономическое влияние США на Азербайджан, и даже напротив, можно сказать, что у Вашингтона большие экономические ожидания от Баку.

Например, достаточно обратиться к письму Президента США Джо Байдена Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, чтобы еще раз убедиться в том, насколько Баку важен для Вашингтона.

«Азербайджан также имеет важное значение в реализации гигантского потенциала транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан, поставляя по Южному газовому коридору важное в том числе и для Украины топливо, играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы.

Я приветствую предпринимаемые Вами постоянные шаги, направленные на полную реализацию потенциала Азербайджана, в том числе поощрение диверсифицированной экономики, внесение вклада в глобальные цели борьбы с изменением климата путем вложения инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечение верховенства закона и укрепление отчетности, повышение стандартов жизни азербайджанского народа. Соединенные Штаты Америки привержены нашему постоянному партнерству и сотрудничеству», - говорится в письме», - говорится в письме.

Словом, визит Пелоси в Ереван не служит ни установлению мира и стабильности в регионе, ни политическим и экономическим интересам США.

(Перевод: Фидан Мустафаева)