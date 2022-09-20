Арабские государства должны всесторонне поддержать Азербайджан - бывший гендиректор ISESCO

БАКУ /Trend/ - Арабские государства, страны-члены Лиги арабских государств должны всесторонне поддержать Азербайджан.

Как сообщает во вторник TurkicWorld, об этом на своей официальной странице в Twitter написал бывший генеральный директор ISESCO, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Комментируя визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, аль-Тувейджри отметил, что Армения является агрессором, а Пелоси поддерживает этого агрессора.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями с целью пресечения этих действий, произошло боестолкновение.

(Перевод: Нубар Кулузаде)