...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Арабские государства должны всесторонне поддержать Азербайджан - бывший гендиректор ISESCO

Политика Материалы 20 сентября 2022 19:38 (UTC +04:00)
Арабские государства должны всесторонне поддержать Азербайджан - бывший гендиректор ISESCO

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Арабские государства, страны-члены Лиги арабских государств должны всесторонне поддержать Азербайджан.

Как сообщает во вторник TurkicWorld, об этом на своей официальной странице в Twitter написал бывший генеральный директор ISESCO, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Комментируя визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, аль-Тувейджри отметил, что Армения является агрессором, а Пелоси поддерживает этого агрессора.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями с целью пресечения этих действий, произошло боестолкновение.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости