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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)

Политика Материалы 21 сентября 2022 14:51 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Об этом сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана.

Министры обсудили двусторонние связи стран, а также сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

Глава МИД Финляндии выразил обеспокоенность по поводу напряженной ситуации в регионе и поинтересовался текущей ситуацией. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о провокациях, совершенных Арменией в регионе. Он отметил важность продолжения работы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, вызывающим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией (ФОТО)
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