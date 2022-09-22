Определен список госорганов, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГДП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определен список государственных органов (учреждений), участвующих в деятельности центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, это следующие государственные учреждения:

1. Министерство экономики

2. Министерство юстиции

3. Министерство цифрового развития и транспорта

4. Государственный таможенный комитет

5. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

6. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

7. Исполнительная власть города Баку, а также другие местные органы исполнительной власти в лице Бакинского транспортного агентства

8. Центральный банк

9. Бюро обязательного страхования

10. Суды Азербайджана.