Определен список госорганов, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГДП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определен список государственных органов (учреждений), участвующих в деятельности центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.
Как сообщает Trend, это следующие государственные учреждения:
1. Министерство экономики
2. Министерство юстиции
3. Министерство цифрового развития и транспорта
4. Государственный таможенный комитет
5. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
6. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана
7. Исполнительная власть города Баку, а также другие местные органы исполнительной власти в лице Бакинского транспортного агентства
8. Центральный банк
9. Бюро обязательного страхования
10. Суды Азербайджана.