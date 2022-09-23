БАКУ/Trend/ - Баку передал Еревану тела еще 6 армянских военнослужащих.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Было отмечено, что осуществляется поиск останков армянских военнослужащих, погибших вследствие широкомасштабной провокации, совершенной армянскими ВС на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября. Азербайджанская Республика 23 сентября передала Еревану при посредничестве Международного комитета Красного Креста тела еще 6 армянских военнослужащих после осмотра с участием представителей Военной прокуратуры Азербайджана и установления на них отсутствия каких-либо признаков насилия. Гуманитарный процесс, связанный с передачей тел армянских военнослужащих, будет продолжен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)