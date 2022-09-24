В результате обстрела со стороны армянских ВС ранены азербайджанские военнослужащие

БАКУ /Trend/ - 23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

"В результате обстрела получили ранения военнослужащие Азербайджанской Армии Амануллаев Рашад Агаджан оглу, Рагимзаде Рухид Октай оглу и Джавадов Раван Шамсаддин оглу. Раненым военнослужащим была тут же оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку", - сказали в ведомстве.