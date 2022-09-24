Глава МИД Азербайджана встретился с Олтой Джачкой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Олтой Джачкой.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Была доведена до внимания важность политического диалога и контактов на высоком уровне между двумя странами в плане расширения двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что сотрудничество в энергетической отрасли является одним из основных направлений азербайджано-албанских связей, подчеркнуто значение Южного газового коридора.

Джейхун Байрамов, информируя о провокациях армянской стороны, отметил, что они являются грубым нарушением трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами, и соглашений, заключенных между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и подрывают посреднические усилия.

В свою очередь, албанский министр отметила, что ее страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Албании в рамках международных организаций, констатирована важность продолжения консультаций по интересующим стороны международным и региональным вопросам.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с дальнейшим укреплением политических отношений между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной cферах, туризме и других областях.