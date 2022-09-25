Азербайджан предложил Армении место и время встречи для обсуждения проекта мирного соглашения - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил Армении место и время встречи для обсуждения проекта мирного соглашения.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в субботу Trend.

По его словам, недавняя провокация Армении была произведена недалеко от освобожденных территорий, где ведутся крупномасштабные восстановительные работы.

Он добавил, что недавняя провокация хорошо вписывается в поведение, которое Армения демонстрировала на протяжении последних 30 лет.

"Армения часто прибегала к провокациям для избежания достижения прогресса в переговорах. Азербайджан призывает Армению избегать действий, которые могут повредить процессу нормализации отношений", - сказал он.

По словам Байрамова, после недавней Брюссельской встречи, Азербайджан выразил Армении свою готовность к работе над мирным соглашением и вскоре после встречи Армении были предложены конкретные дата и место проведения встречи для работы над соглашением.

"Два дня назад, премьер министр Армении выступил в рамках 77-й Генассамлеи ООН. К сожалению, его выступление в очередной раз продемонстрировало, что Армения все так же привержена продолжению конфронтации, вместо нормализации отношений", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан же в свою очередь, нацелен на пост-конфликтную нормализацию для построения лучшего будущего для будущих поколений.