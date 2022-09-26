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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетит Баку

Политика Материалы 26 сентября 2022 09:42 (UTC +04:00)
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетит Баку

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БАКУ/Trend/ - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сегодня посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, передает Trend со ссылкой на сайт Госдумы.

В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса (парламента) Республики.

23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

24–25 июня 2018 года Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Азербайджан с официальным визитом.

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