Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетит Баку

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сегодня посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, передает Trend со ссылкой на сайт Госдумы.

В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса (парламента) Республики.

23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

24–25 июня 2018 года Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Азербайджан с официальным визитом.