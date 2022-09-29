Победа Азербайджана во второй Карабахской войне - одна из самых значимых побед в тюркской истории - генерал Юджел Карауз

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана во второй Карабахской войне - одна из самых значимых побед в тюркской истории.

Об этом сказал Trend турецкий генерал в запасе Юджел Карауз.

"С применением самого современного оружия враг был побежден, и это одна из самых значительных побед не только в истории Азербайджана, но и в тюркской истории", - сказал турецкий генерал.

Он отметил, что 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти, и эта дата олицетворяет собой борьбу азербайджанского народа против несправедливости.

Говоря о гибели мирных граждан в ходе этой войны в результате атак противника, Карауз отметил, что это еще раз указало миру на оккупационную политику Армению, ее террористическую сущность и военные преступления.

"Вторая Карабахская война – это также период, когда турецко-азербайджанское братство достигло своего наивысшего уровня. Да упокоит Аллах души шехидов, желаю здоровья ветеранам», - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, всем шехидам страны, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Родины.

(Перевод: Фидан Мустафаева)