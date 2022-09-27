Славные 44 дня, приведшие к Великой Победе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, 27 сентября отмечается в Азербайджанской Республике как День памяти, сообщает Trend.

Проявившие героизм солдаты и офицеры, работавшие в тылу мирные жители – одним словом, весь азербайджанский народ, проявив решимость и волю, единство и солидарность, сплотившись в один кулак, нанес сокрушительные удары по врагу во время 44-дневной Отечественной войны, которая стала для нас делом чести в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Азербайджан высоко ценит героизм своих отважных сыновей и дочерей, отдает дань памяти шехидам. В знак глубокого почтения памяти наших солдат и офицеров, всех наших шехидов, которые героически сражались в Отечественной войне, отдали свои жизни за территориальную целостность страны и подняли азербайджанский флаг на наших исконных землях, 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.

Отметим, что Азербайджанская армия в ходе продолжавшихся 44 дня военных операций разгромила армянские вооруженные силы, которые создавались Арменией на протяжении 30 лет, и освободила от оккупации Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, Физулинский районы, большую часть Ходжавендского района, ряд сел Лачинского района. За этот период были возвращены 5 городов, 4 поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

А 8 ноября, после 28-летней разлуки, был освобожден от оккупации город Шуша, имеющий большое духовное и символическое значение для азербайджанского народа. В результате у Армении не осталось иного выхода, кроме как подписать акт о капитуляции.